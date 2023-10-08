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Немец Чарр бросил вызов победителю поединка Усик-Фьюри

Бокс
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Немец Чарр бросил вызов победителю поединка Усик-Фьюри

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
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Немецкий боксер, регулярный чемпион мира по версии WBA Мануэль Чарр бросил вызов победителю поединка за титул абсолютного чемпиона Усик-Фьюри. Его слова цитирует Luckypunch.net:

"Бой Фьюри – Усик будет очень интересен. Украинец – это очень умный боец, имеет хорошую скорость. И ему будет противостоять большой парень с серьезным весом.

Я рад, что это сражение состоится, ведь это будет поединок за абсолютный статус. Я считаю, что победитель должен встретиться со мной в следующем бою" – сказал он.

Напомним, что ранее Холифилд дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Мануэль Чарр
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