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Немец Чарр бросил вызов победителю поединка Усик-Фьюри
Еще один соискатель счастья
Скріншот з трансляції
Немецкий боксер, регулярный чемпион мира по версии WBA Мануэль Чарр бросил вызов победителю поединка за титул абсолютного чемпиона Усик-Фьюри. Его слова цитирует Luckypunch.net:
"Бой Фьюри – Усик будет очень интересен. Украинец – это очень умный боец, имеет хорошую скорость. И ему будет противостоять большой парень с серьезным весом.
Я рад, что это сражение состоится, ведь это будет поединок за абсолютный статус. Я считаю, что победитель должен встретиться со мной в следующем бою" – сказал он.
Напомним, что ранее Холифилд
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