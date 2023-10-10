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Отец Фьюри: Усик слишком мал

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Посмотрим, что произойдет в бою с Тайсоном

Отец Фьюри: Усик слишком мал

Фото: The Guardian

Новина українською

Джон Фьюри, отец британского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением о фаворите в возможном противостоянии китайца Чжана Чжилэя и украинца Александра Усика.

"В свой удачный вечер Чжан доставит проблемы всем остальным в тяжёлой весовой категории, кроме Тайсона — он из другой лиги. Чжан нокаутирует Усика, тот слишком мал. В тот момент, когда Чжан дотянется до Усика, Александр будет нокаутирован.

Опять же, Усик сможет уклоняться и двигаться, наносить удары, чтобы набирать очки, но его нужно только поймать, потому что он уже показал, что не может сопротивляться мощи в тяжёлой весовой категории. Если Чжан подключится, то спокойной ночи", — сказал Фьюри-старший в интервью SecondsOut.com.

Напомним, ранее сообщалось о договорённости о проведении боя Тайсона Фьюри и Александра Усика в декабре 2023 года

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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