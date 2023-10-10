Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Фьюри: Усик слишком мал
Посмотрим, что произойдет в бою с Тайсоном
Фото: The Guardian
Джон Фьюри, отец британского боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением о фаворите в возможном противостоянии китайца Чжана Чжилэя и украинца Александра Усика.
"В свой удачный вечер Чжан доставит проблемы всем остальным в тяжёлой весовой категории, кроме Тайсона — он из другой лиги. Чжан нокаутирует Усика, тот слишком мал. В тот момент, когда Чжан дотянется до Усика, Александр будет нокаутирован.
Опять же, Усик сможет уклоняться и двигаться, наносить удары, чтобы набирать очки, но его нужно только поймать, потому что он уже показал, что не может сопротивляться мощи в тяжёлой весовой категории. Если Чжан подключится, то спокойной ночи", — сказал Фьюри-старший в интервью SecondsOut.com.
Напомним, ранее сообщалось о договорённости о проведении боя Тайсона Фьюри и Александра Усика в декабре 2023 года
Популярное сейчас
- Human Rights Watch раскритиковала Израиль за взятие в окружение Сектора Газа: Это военное преступление
- В Румынии отменили запланированное ранее выступление Зеленского в парламенте
- УЕФА отменил решение о допуске российских команд U-17 к турнирам
- Экс-тренер Владимира Кличко дал прогноз на бой Усик-Фьюри
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО