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IBF опубликовала обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона

Бокс
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Джошуа замкнул топ-3

IBF опубликовала обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона

Фото: Getty Images

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Международная боксерская федерация (IBF) обнародовала свой обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона. В рейтинге произошло одно существенное изменение, которое вряд ли порадует экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и его промоутера Эдди Хирна.

Хирн собирался организовать для подопечного бой за вакантный титул IBF, но теперь Джошуа обошел швед Отто Валлин, который после победы над Муратом Гассиевым поднялся с девятого на второе место рейтинга.

Поэтому теперь именно швед является главным кандидатом на поединок за вакантный титул.

Топ-10 рейтинга IBF:

1. Филип Хргович

2. Отто Валлин

3. Энтони Джошуа

4 Деонтей Уайлдер

5. Фрэнк Санчес

6. Джозеф Паркер

7. Джаред Андерсон

8. Даниэль Дюбуа

9. Агит Кабайел

10. Арсланбек Махмудов

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В статье: IBF
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Источник:
fightnews

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