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IBF опубликовала обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона
Джошуа замкнул топ-3
Фото: Getty Images
Международная боксерская федерация (IBF) обнародовала свой обновленный рейтинг супертяжелого дивизиона. В рейтинге произошло одно существенное изменение, которое вряд ли порадует экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и его промоутера Эдди Хирна.
Хирн собирался организовать для подопечного бой за вакантный титул IBF, но теперь Джошуа обошел швед Отто Валлин, который после победы над Муратом Гассиевым поднялся с девятого на второе место рейтинга.
Поэтому теперь именно швед является главным кандидатом на поединок за вакантный титул.
Топ-10 рейтинга IBF:
1. Филип Хргович
2. Отто Валлин
3. Энтони Джошуа
4 Деонтей Уайлдер
5. Фрэнк Санчес
6. Джозеф Паркер
7. Джаред Андерсон
8. Даниэль Дюбуа
9. Агит Кабайел
10. Арсланбек Махмудов
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