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Тренер Уайлдера: Усик и Фьюри виноваты в том, что Деонтей не проводит боев

Бокс
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Тренер Уайлдера: Усик и Фьюри виноваты в том, что Деонтей не проводит боев

Фото: fight.ru

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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера считает, что причиной простоя его подопечного стали переговоры с британцем Энтони Джошуа, которые не увенчались успехом.

А после того, как контракт на бой подписали Тайсон Фьюри и Александр Усик, у всех интерес к противостоянию между Уайлдером и Джошуа пропал.

"Единственное, что я могу сказать по этому поводу, что изначально этот поединок был запланирован на январь. Спустя месяц Фьюри и Усик подписали контракт на бой, и после этого нет диалога относительно противостояния между Уайлдером и Джошуа. Интерес к их поединку постепенно исчезает.

Это безумие. Отвратительная ситуация. Что происходит? Мне не нравится, как сейчас обстоят дела в боксе. У нас получился слишком долгий перерыв между боями", - сказал тренер.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
fightnews

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