Известный украинец помогает Нганну готовиться к поединку с Фьюри. Фото

Украинский супертяж Александр Захожий помогает экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну готовиться к поединку против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Соответствующий снимок американский спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Руис снова вызвал Уайлдера на бой.