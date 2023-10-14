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Известный украинец помогает Нганну готовиться к поединку с Фьюри. Фото

Бокс
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Всем знакомое лицо

Известный украинец помогает Нганну готовиться к поединку с Фьюри. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский супертяж Александр Захожий помогает экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну готовиться к поединку против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Соответствующий снимок американский спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Известный украинец помогает Нганну готовиться к поединку с Фьюри. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Руис снова вызвал Уайлдера на бой.

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В статье: Тайсон Фьюри Александр Захожий Фрэнсис Нганну
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