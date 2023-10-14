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Известный украинец помогает Нганну готовиться к поединку с Фьюри. Фото
Всем знакомое лицо
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж Александр Захожий помогает экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну готовиться к поединку против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Соответствующий снимок американский спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Руис
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