Юные украинские боксеры завоевали 9 наград на турнире в Боснии и Герцеговине

Украинские боксеры получили 9 наград на международном турнире в Сараево (Босния и Герцеговина).

Золото в свой актив записали Таисия Покусай (до 52 кг), Александр Цымбал (до 57 кг), Глеб Иванчук (до 70 кг).

Серебряные награды завоевали Алиса Гроха (до 50 кг) и София Новикова (до 66 кг).

Бронзовыми призерами соревнований стали Анастасия Галенко (до 70 кг), Валерия Рудакова (до 57 кг), Камила Демская (до 57 кг), Марк Кармазин (до 63 кг).