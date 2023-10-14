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Юные украинские боксеры завоевали 9 наград на турнире в Боснии и Герцеговине

Бокс
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Подрастающее поколение чемпионов

Юные украинские боксеры завоевали 9 наград на турнире в Боснии и Герцеговине

UA-Футбол
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Украинские боксеры получили 9 наград на международном турнире в Сараево (Босния и Герцеговина).

Золото в свой актив записали Таисия Покусай (до 52 кг), Александр Цымбал (до 57 кг), Глеб Иванчук (до 70 кг).

Серебряные награды завоевали Алиса Гроха (до 50 кг) и София Новикова (до 66 кг).

Бронзовыми призерами соревнований стали Анастасия Галенко (до 70 кг), Валерия Рудакова (до 57 кг), Камила Демская (до 57 кг), Марк Кармазин (до 63 кг).

Напомним, что ранее Руис снова бросил вызов Уайлдеру.

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