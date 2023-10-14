Александр Усик скоро в четвертый раз станет отцом

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) и его жена Екатерина ожидают четвертого ребенка. Об этом сообщил промоутер нашего спортсмена Александр Красюк. Его слова цитирует Pro Box TV:

"Усик в порядке, его жена беременна. Они ждут четвертого ребенка.

Александр уже начинает тренировку и подготовку к предстоящему бою. Это самый большой поединок в карьере, его жизни" – сказал специалист.