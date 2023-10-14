  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Философские мысли

Усик: Работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, как настраивается на бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Luckypunch.net:

"Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри. И вот думаю: "Как с тем аватаром боксировать? Как его выигрывать?"

И как американский генерал сказал: "Если у вас нет стратегии и характера – надо отказаться от чего-то одного". Характер – очень невероятная вещь. Когда бегу 20 км кросс, второе "я" подходит ко мне и говорит: "Саня, да не беги, ты же чемпион мира – зачем тебе это? Братик, отдохни. У тебя уже есть деньги. Зачем тебе? Отдохни".

А я говорю: "Да нет, брат, я тебя знать не знаю". И это была вся моя жизнь" – сказал он.

Напомним, что Усик готовится в четвертый раз стать отцом.

По теме
yellow-arrow
Александр Усик скоро в четвертый раз станет отцом
yellow-arrow
Юные украинские боксеры завоевали 9 наград на турнире в Боснии и Герцеговине
yellow-arrow
Известный украинец помогает Нганну готовиться к поединку с Фьюри. Фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде