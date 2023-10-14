Усик: Работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, как настраивается на бой против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Luckypunch.net:

"Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри. И вот думаю: "Как с тем аватаром боксировать? Как его выигрывать?"

И как американский генерал сказал: "Если у вас нет стратегии и характера – надо отказаться от чего-то одного". Характер – очень невероятная вещь. Когда бегу 20 км кросс, второе "я" подходит ко мне и говорит: "Саня, да не беги, ты же чемпион мира – зачем тебе это? Братик, отдохни. У тебя уже есть деньги. Зачем тебе? Отдохни".

А я говорю: "Да нет, брат, я тебя знать не знаю". И это была вся моя жизнь" – сказал он.