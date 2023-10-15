Промоутер Усика рассказал, когда планируется поединок с Фьюри

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, когда должен состояться поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) . Его слова цитирует proboxtv.com:

"Благодаря Дерилу Пиплсу и IBF они дали миру возможность увидеть бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Это зависит от следующего боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну.

Никто не верит, что может случиться что-то серьезное, но ты никогда не знаешь, это сверхтяжелый вес. Я даже не говорю о поражении Тайсона, а о травме все очень просто. Мы подразумеваем, что проведем бой с ним до конца этого года, но нам придется подождать до 28 октября" – сказал специалист.