Фьюри рассказал о формате поединка против Нганну

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, в каком формате состоится поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

– Со мной Цыганский король – самый плохой парень в Лондоне. В Великобритании, нельзя сказать, или даже в мире.

– Пока нет, Дерек. Но буду самым язычником на планете 28 октября, когда выиграю у – как его там зовут – Нганну. Бам-бам-бам-бам-бам.

– Думаю, нокаутируешь Нганну за 3-4 раунда.

- Не знаю.

– Собираешься ли нокаутировать его или перебоксировать?

– Нет, попробую нокаутировать. Если появится возможность в первом раунде – нокаутирую в первом. Если позже – нокаутирую позже. Не забывай, что у нас есть 10-раундовое сражение.

– 2-минутные или 3-минутные?

– 3-минутные. 10 раундов по 3 минуты, отдых – 25 секунд – сказал Тайсон во время эфира на странице Дерека Чисоры в Instagram.