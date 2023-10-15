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Фьюри рассказал о формате поединка против Нганну
Очень интересно и интенсивно
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, в каком формате состоится поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
– Со мной Цыганский король – самый плохой парень в Лондоне. В Великобритании, нельзя сказать, или даже в мире.
– Пока нет, Дерек. Но буду самым язычником на планете 28 октября, когда выиграю у – как его там зовут – Нганну. Бам-бам-бам-бам-бам.
– Думаю, нокаутируешь Нганну за 3-4 раунда.
- Не знаю.
– Собираешься ли нокаутировать его или перебоксировать?
– Нет, попробую нокаутировать. Если появится возможность в первом раунде – нокаутирую в первом. Если позже – нокаутирую позже. Не забывай, что у нас есть 10-раундовое сражение.
– 2-минутные или 3-минутные?
– 3-минутные. 10 раундов по 3 минуты, отдых – 25 секунд – сказал Тайсон во время эфира на странице Дерека Чисоры в Instagram.
Напомним, ранее промоутер Усика
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