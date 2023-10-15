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Фьюри выразил уверенность в легкой победе над Усиком

Бокс
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Увидим, увидим

Фьюри выразил уверенность в легкой победе над Усиком

Фото: Sporting News

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) во время прямого эфира на странице Дерека Чисоры в Instagram выразил уверенность в легкой победе в бою против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО).

- Увидим ли мы твой бой с Усиком в декабре?

- Слушай, не особенно волнуюсь из-за Усика сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если буду целым и без травм, буду как Донки Конг – тогда доберусь до этого малыша. Взмахну его как каплю дождя с плеча.

К бою с Нганну готовлюсь уже 12 недель. Обычно лагерь длится 5-6 недель, но был вне ринга с декабря. Сбросил около 68 кг за 4 недели, просто соблюдая диету – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал об организации боя против Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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