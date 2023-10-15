Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри выразил уверенность в легкой победе над Усиком
Увидим, увидим
Фото: Sporting News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) во время прямого эфира на странице Дерека Чисоры в Instagram выразил уверенность в легкой победе в бою против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО).
- Увидим ли мы твой бой с Усиком в декабре?
- Слушай, не особенно волнуюсь из-за Усика сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если буду целым и без травм, буду как Донки Конг – тогда доберусь до этого малыша. Взмахну его как каплю дождя с плеча.
К бою с Нганну готовлюсь уже 12 недель. Обычно лагерь длится 5-6 недель, но был вне ринга с декабря. Сбросил около 68 кг за 4 недели, просто соблюдая диету – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Огонь, вода и медный Трубин. Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией
- Ошибки Мудрика, хитрость Малиновского, гол Караваева и Судакова / Украина 2:0 Северная Македония
- Победа с голом-шедевром. ФОТОрепортаж с матча Украина – Северная Македония 2:0
- Василий Ломаченко может завершить карьеру
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО