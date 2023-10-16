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Тренер Джошуа рассказал, когда Энтони может провести следующий бой
Эдди Хирн высказался о перспективах своего подопечного
Глава Macthroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV рассказал о возможном бое Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).
Следующий бой экс-чемпиона мира должен пройти в декабре или в январе. Соперник пока неизвестен. Впоследствии он проведет бой в марте-апреле с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
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Источник:Xsport.ua
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