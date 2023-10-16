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Тайсон Фьюри: Я похудел на 68 кг во время подготовки к бою с Нганну

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И это не предел

Тайсон Фьюри: Я похудел на 68 кг во время подготовки к бою с Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о подготовке к поединку с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Буду ли я боксировать с ним? Нет, я попытаюсь нокаутировать его. Если представится возможность, я нокаутирую его в первом раунде, а если нет, то позже. Не забывайте, у нас десять раундов, по три минуты.

Я тренируюсь уже 12 недель, хотя обычно тренируюсь пять-шесть недель. Я не выступал с прошлого года. Я похудел на 68 кг за четыре недели благодаря кетодиете", — сказал Фьюри в интервью Дереку Чисоре.

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В статье: Тайсон Фьюри
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