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Названа дата боя за звание чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе

Бокс
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Он запланирован на декабрь 2023 года

Названа дата боя за звание чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе

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Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинец Робейси Рамирес (13-1, 8 KO) станет главной звездой боксёрского вечера промоутерской компании Top Rank, который состоится 10 декабря в США, сообщает BoxingScene.

Рамирес проведёт защиту титула против 29-летнего мексиканского проспекта Рафаэля Эспинозы (21-0, 18 KO).

Робейси Рамирес является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также триумфатором Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Дебютный бой он провел в 2019 году. В апреле 2023-го он перебоксировал ганского экс-чемпиона Айзека Догбо.

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