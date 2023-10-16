Названа дата боя за звание чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе

Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинец Робейси Рамирес (13-1, 8 KO) станет главной звездой боксёрского вечера промоутерской компании Top Rank, который состоится 10 декабря в США, сообщает BoxingScene.

Рамирес проведёт защиту титула против 29-летнего мексиканского проспекта Рафаэля Эспинозы (21-0, 18 KO).

Робейси Рамирес является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также триумфатором Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Дебютный бой он провел в 2019 году. В апреле 2023-го он перебоксировал ганского экс-чемпиона Айзека Догбо.