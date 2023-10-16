Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа дата боя за звание чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе
Он запланирован на декабрь 2023 года
Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинец Робейси Рамирес (13-1, 8 KO) станет главной звездой боксёрского вечера промоутерской компании Top Rank, который состоится 10 декабря в США, сообщает BoxingScene.
Рамирес проведёт защиту титула против 29-летнего мексиканского проспекта Рафаэля Эспинозы (21-0, 18 KO).
Робейси Рамирес является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также триумфатором Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Дебютный бой он провел в 2019 году. В апреле 2023-го он перебоксировал ганского экс-чемпиона Айзека Догбо.
Популярное сейчас
- Старый друг Дарио Срны. СМИ назвали имя первого претендента на замену ван Леувена
- Оккупанты в Авдеевке уже потеряли более 60 танков и две сотни единиц личного состава - аналитик
- Англия и Мальта для сборных Украины, топ-матч в УПЛ. Расписание футбола на 16 – 22 октября
- Легенда американского бокса отговаривает Усика от поединка против Фьюри
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО