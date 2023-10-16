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Тренер Кроуфорда: Реванш со Спенсом будет таким же, как и первый бой

Бокс
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Посмотрим, кто же окажется сильнее

Тренер Кроуфорда: Реванш со Спенсом будет таким же, как и первый бой

ShowtimeBoxing

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Брайан Макинтайр, тренер лидера рейтинга pound-for-pound и абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американца Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO), высказался о предстоящем реванше подопечного с соотечественником Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO).

"Когда реванш состоится, запомните мои слова, произойдёт то же самое. Я даже скажу, что это произошло бы и в 73 кг, и в 66 кг и в 55 кг. Результат, чёрт возьми, будет одним и тем же", — сказал Макинтайр в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

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В статье: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
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