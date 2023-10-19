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Хирн: Мне плевать на Деонтея Уайлдера

Бокс
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Промоутер высказался о возможном бое спортсменов

Хирн: Мне плевать на Деонтея Уайлдера

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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, ответил на критику тренера Деонтея Уайлдера Малика Скотта.

Ранее Скотт заявил, что Эй Джей не планирует догавариваться о бое с его подопечным.

"Малик Скотт болтает слишком много фигни. Он также сказал, что срыв боя Джошуа с Уайлдером - это моя вина. Но мы даже не участвовали в этих переговорах. Ситуация такова, что нам сделали предложение, и мы его приняли. Это не моя вина, что по цифрам новая сделка даже близко не сравнится с оригинальной.

Мы также стоим в очереди на потенциальный бой против Филипа Хрговича за титул IBF. Так что посмотрим, как решится ситуация с Отто Валлином. Мне плевать на Деонтея Уайлдера. У него есть собственные проблемы, этот парень не дрался целый год, а его последний бой продлился 40 секунд. Поэтому я думаю, что на самом деле он не хочет драться", — сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер Эдди Хирн
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Источник:
fightnews

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