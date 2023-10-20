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Энтони Джошуа назвал главные недостатки Тайсона Фьюри
Британец высказался о проблемах Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский боксёр Энтони Джошуа поделился мнением о потенциальном поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри, высказавшись о его недостатке.
"У него определённо есть проблемы с психикой. Использовал бы я это в бою? Сто процентов. Это всё равно что идти на войну", — приводит слова Джошуа "Журнал Men’s Health".
Напомним, в последнем бою, состоявшемся 13 августа, Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде.
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