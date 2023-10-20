Энтони Джошуа назвал главные недостатки Тайсона Фьюри

Известный британский боксёр Энтони Джошуа поделился мнением о потенциальном поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри, высказавшись о его недостатке.

"У него определённо есть проблемы с психикой. Использовал бы я это в бою? Сто процентов. Это всё равно что идти на войну", — приводит слова Джошуа "Журнал Men’s Health".

Напомним, в последнем бою, состоявшемся 13 августа, Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде.