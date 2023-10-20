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Энтони Джошуа назвал главные недостатки Тайсона Фьюри

Бокс
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Британец высказался о проблемах Фьюри

Энтони Джошуа назвал главные недостатки Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный британский боксёр Энтони Джошуа поделился мнением о потенциальном поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри, высказавшись о его недостатке.

"У него определённо есть проблемы с психикой. Использовал бы я это в бою? Сто процентов. Это всё равно что идти на войну", — приводит слова Джошуа "Журнал Men’s Health".

Напомним, в последнем бою, состоявшемся 13 августа, Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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