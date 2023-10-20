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Тайсон Фьюри: Мне абсолютно не интересен бой с Джошуа

Бокс
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На счету Энтони уже три поражения

Тайсон Фьюри: Мне абсолютно не интересен бой с Джошуа

Фото: The Guardian

Новина українською

Супертяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что ему не интересен бой с Энтони Джошуа, который уже трижды в карьере проиграл.

"Кому интересно, что говорит Джошуа? Меня это не интересует. У него уже три поражения. Проиграл Усику, проиграл толстяку Руису. Его пузырь лопнул. Нет интереса его побеждать, его уже побеждали три раза".

"Хочется драться с чемпионами, а Джошуа пусть в очередь становится. Как его можно сравнивать со мной", – сказал Фьюри.

Напомним, что 28 октября Тайсон проведет бой с бойцом UFC Франсисом Нганну.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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