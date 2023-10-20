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Тайсон Фьюри рассказал, когда уйдет на пенсию
Пока боксер об этом не думает
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) рассказал, когда планирует завершать карьеру.
Слова Фьюри приводит ESPN.
"После этого проведения оставшихся боев, я собираюсь подписать контракт на 10 боев, я собираюсь прощупать и посмотреть, с кем я могу получить наилучшее соглашение еще на 10 поединков. Что еще? Я выйду на пенсию, у меня много денег, много достижений, но мне всего 35.
Что я намерен делать? Когда я боксирую, чувствую себя ужасно счастливым. Это все, что способно сделать меня по-настоящему счастливым. Так что было бы глупо отказываться от этого сейчас, когда я зарабатываю миллионы долларов и получаю массу удовольствия. Я занимаюсь боксом 15 лет как профессионал. Знаете, я подвержен травмам. Бокс, непременно, увлекательнее, когда я в нем. Что будет с боксом, когда я уйду?
Напомним, что сейчас Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию и готовится к бою с Фрэнсисом Нганну.
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