Тайсон Фьюри: Усик не так силен, как Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что бой состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я полагаю, что в следующую субботу мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным соперником. Более опасным, чем тот, который у меня будет в поединке за бесспорный титул. Потому что Фрэнсис крупнее, сильнее и обладает нокаутирующей мощью. Как мы видели, на самом деле Александр Усик не наносит большого вреда соперникам, которых бьёт. Можно было бы позволить Усику ударить тебя по голове, и он поставит тебе фингал под глазом. Но если позволить Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, расшатает тебе мозги", — приводит слова Фьюри ESPN GB.