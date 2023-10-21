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Нганну о бое с Фьюри: Я сосредоточен и готов ко всему

Бокс
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Мы ожидаем конкурентный поединок

Нганну о бое с Фьюри: Я сосредоточен и готов ко всему

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал о своих ожиданиях от поединка против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует boxingscene.com:

"Я действительно верю, что все возможно. Разрешите вам кое-что сказать: там, откуда я родом, никто в меня не верил. Когда я начал заниматься единоборствами, мне было 22 года. Люди думали, что я сумасшедший. Даже моя мама сказала: "Сынок, я люблю тебя и всегда поддержу, но надеюсь, что ты одумаешься". Я доказал, что они ошибались. Это все внушает мне уверенность перед будущим боем.

Конечно, я сейчас должен сказать, что нокаутирую Фьюри, но не хочу этого делать, чтобы не потерять концентрацию в поединке. Тайсон ведет себя как дурак, но на самом деле очень умный парень. Я сосредоточен и готов ко всему. Я знаю, что впереди у меня очень тяжелое испытание" – сказал он.

Напомним, что бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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