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Промоутер Джошуа заявил, что Усик не готов 23 декабря драться против Фьюри

Бокс
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Мнение специалиста

Промоутер Джошуа заявил, что Усик не готов 23 декабря драться против Фьюри

Фото: USYK17

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн заявил, что украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) не готов выйти на ринг против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) 23 декабря. Его слова цитирует Boxing News:

"Он сказал это на украинском языке. Но я думаю, что в целом Усик сказал, что ему нужен 14-недельный тренировочный лагерь. И я с этим согласен. Я не думаю, что физически он готов сразиться 23 декабря. Я знаю, что у него были мелкие проблемы после боя с Дюбуа. Но на кону огромная сумма денег. Я считаю, что если ему скажут, что поединок состоится в эту дату, то он подерется" – сказал Хирн.

Напомним, что бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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