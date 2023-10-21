Джошуа хочет провести бой в 2023 году, но соперником будет не Уайлдер

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на 2023 год. Его слова цитирует Boxing Social:

"Мануэль Чарр – регулярный чемпион WBA. Он ищет соперника. Это не тот боец, которого мы рассматриваем всерьез, но его имя называли раньше. То же касается Агита Кабайела. Конечно, у нас есть ситуация с Филиппом Хрговичем и Отто Валлином. Нам необходимо посмотреть, но все еще сохраняются хорошие шансы, что Джошуа проведет сражение в декабре или январе. Его соперником в эти даты не станет Деонтей Уайлдер, но он хочет закрыть план по трем выступлениям в 2023 году.

Джошуа хочет провести поединок в 2023 году, поэтому посмотрим, что произойдет 23 декабря. У нас также есть бой Бенн – Юбэнк. Оба этих парня хотят, чтобы я устроил их поединок как можно скорее" – сказал он.