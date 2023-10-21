Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа хочет провести бой в 2023 году, но соперником будет не Уайлдер
До дела так и не дошло
Фото: Getty Images
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на 2023 год. Его слова цитирует Boxing Social:
"Мануэль Чарр – регулярный чемпион WBA. Он ищет соперника. Это не тот боец, которого мы рассматриваем всерьез, но его имя называли раньше. То же касается Агита Кабайела. Конечно, у нас есть ситуация с Филиппом Хрговичем и Отто Валлином. Нам необходимо посмотреть, но все еще сохраняются хорошие шансы, что Джошуа проведет сражение в декабре или январе. Его соперником в эти даты не станет Деонтей Уайлдер, но он хочет закрыть план по трем выступлениям в 2023 году.
Джошуа хочет провести поединок в 2023 году, поэтому посмотрим, что произойдет 23 декабря. У нас также есть бой Бенн – Юбэнк. Оба этих парня хотят, чтобы я устроил их поединок как можно скорее" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
Популярное сейчас
- "Вы уже хотите меня уволить?": Гвардиола ответил, считает ли Де Дзерби своим преемником
- Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе. ФОТО
- Черноморец - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 21.10.2023
- Эдди Хирн назвал возможные гонорары Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, в случае организации их боя
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО