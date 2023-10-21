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Фьюри рассказал о долгой подготовке к поединку с Нганну

Бокс
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Фьюри рассказал о долгой подготовке к поединку с Нганну

Фото: The Guardian

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) прокомментировал долгую подготовку к поединку против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует eurosport.com:

"Фрэнсис шагнул вперед и бросил вызов чемпиону этого тысячелетия, королю WBC, поэтому я снимаю перед ним шляпу. Этот человек может добиться всего, что он захочет. Поэтому я провожу 12-недельный тренировочный лагерь, вместо того что обычно делаю перед боями с соперниками вроде Уайлдера, Уайта или Чисоры.

Я сосредоточен на Фрэнсисе на сто процентов, он ведь не боксер. Нганну пришел из другого вида спорта, поэтому мне нужно готовиться подольше. У него неудобный стиль, он может выбрасывать удары по другим направлениям, так что мне нужно быть к этому готовым. Поэтому я тренируюсь настолько усердно, насколько могу. Я уважаю его на все сто процентов" – сказал он.

Напомним, что ранее Нганну рассказал о подготовке к бою с Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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