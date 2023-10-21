Руис о третьем бое с Джошуа: Не думаю, что они хотят этот поединок

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2; 22 КО) рассказал, что не надеется провести третий поединок против Энтони Джошуа (26-3; 23 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я не думаю, что они хотят сражаться. Я думаю, что у Эдди Хирна уже есть горький опыт. Он не хочет, чтобы Джошуа противостоял кому хорошему, если он не пытается получить свои деньги и завязать.

Конечно, я согласился бы провести такой бой в Великобритании. Помните, когда я сражался с ним, у меня был лишний вес. Я забыл, что делал во время реванша.

Я долго не дрался, прятал себя. Многие не знают ситуации, в которой я оказался, и моих проблем. Это одна из причин, почему я хотел сюда приехать, чтобы показать свою веру, и я готов вернуться к боям.

В следующем году я хочу сразиться три-четыре раза. Я хочу устроить сражение. Мы все еще ждем Уайлдера. Я всем говорю, что никогда не просил 25 миллионов долларов. Это фигня! Скажите ему, чтобы показал мне доказательство того, где я сказал ему, что хочу 25 миллионов долларов" – сказал он.