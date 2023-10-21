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Джошуа назвал самый сложный поединок в карьере
И это не Усик
фото - boxingscene.com
Британский супертяж, экс-чемпион мира Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) рассказал о самом сложном поединке в карьере. Его слова цитирует Мen's Нealth:
"Помню тяжелое сражение в 2011 году, финал чемпионата мира против бойца из Азербайджана. Он нокаутировал всех, чтобы попасть в финал, это был еб*ный разрыв, он был столь сильным.
Я был неопытным, совершал нелепые ошибки и пошел на один из его ударов. Сила встретилась с силой. Бум! Я никогда не забуду этот удар. Я проиграл на одно очко. Это была эмоциональная боль и физическая боль" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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