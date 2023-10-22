Фьюри пригласил Усика на выходные вместе с детьми

Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) пригласил своего коллегу, украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) на выходные вместе с женой и детьми. Об этом рассказал менеджер британца Спенсер Браун, его слова цитирует talkSPORT:

"Это было очень быстро и очень просто. Тайсон и Усик действительно общались друг с другом. Тайсон пригласил Александра вместе с детьми на выходные после его боя.

Честно говоря, все было просто. Мы очень легко устроили это сражение, и вот здесь мы сейчас.

Тайсон сказал: "Спасибо, с нетерпением жду встречи с тобой на ринге". Когда мы все уладили, он сказал Усику: "Я хотел бы видеть тебя в Моркеме, где я живу. Возьми с собой детей и приезжайте на выходные" – сказал Браун.