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Фьюри пригласил Усика на выходные вместе с детьми
Хороший жест от британца
Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) пригласил своего коллегу, украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) на выходные вместе с женой и детьми. Об этом рассказал менеджер британца Спенсер Браун, его слова цитирует talkSPORT:
"Это было очень быстро и очень просто. Тайсон и Усик действительно общались друг с другом. Тайсон пригласил Александра вместе с детьми на выходные после его боя.
Честно говоря, все было просто. Мы очень легко устроили это сражение, и вот здесь мы сейчас.
Тайсон сказал: "Спасибо, с нетерпением жду встречи с тобой на ринге". Когда мы все уладили, он сказал Усику: "Я хотел бы видеть тебя в Моркеме, где я живу. Возьми с собой детей и приезжайте на выходные" – сказал Браун.
Напомним, что ранее Браун
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