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Один из самых сложных соперников Ломаченко объявил о завершении карьеры

Бокс
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Спасибо за топ поединок

Один из самых сложных соперников Ломаченко объявил о завершении карьеры

UA-Футбол
Новина українською

Бывший соперник украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО), мексиканец Хорхе Линарес (47-9; 29 КО) объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения в бою против британца Джека Кеттерела.

"Я очень счастлив и меня не волнует, что я проиграл. Я трехкратный чемпион мира. Я благословен. Потрясающе завершить карьеру таким образом. Это здорово для меня. Я очень рад находиться здесь, показать, кто я, и закончить бой судейским решением. Для меня это важно.

Я приехал сюда получить удовольствие. Я всех сделал счастливыми. Это хорошо. Это было мое последнее сражение. Я люблю бокс, люблю работать в зале. Я могу помогать в зале Исмаэля Саласа. Возможно, я открою свой зал. У меня много возможностей. Я могу работать по телевидению и делать все, что захочу.

Я хочу немного отдохнуть. Я написал прекрасную историю своей жизни и потому иду очень счастливым. Мне больше никому не нужно показывать, кто я. Я усердно тренировался, чтобы устроить прекрасное шоу. Спасибо всем и поздравляю Джека" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри пригласил Усика домой на выходные.

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В статье: Василий Ломаченко Хорхе Линарес
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