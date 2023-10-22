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Промоутер Джошуа: Нам сказали, что бой Усик – Фьюри состоится 23 декабря

Бокс
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Мы все ближе к этой дате

Промоутер Джошуа: Нам сказали, что бой Усик – Фьюри состоится 23 декабря

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира Усик-Фьюри запланирован на 23 декабря. Слова специалиста цитирует Boxing Social:

"Мы не знаем, будет ли Фьюри-Усик 23 декабря, нам сказали, что да, но посмотрим, что произойдет на следующей неделе.

Значит ли это, что мы переходим в январь (Юбэнк-младший – Бенн)? Мы собираемся продвигаться вперед с этим боем, скорее всего, он состоится в Британии, независимо от того, будет ли это 23 числа, или в первые несколько недель января.

На этой неделе мы хотим определить и зафиксировать дату боя. Время пришло, это наибольшее сражение в Британии, и мы хотим достичь своей цели" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее Фьюри пригласил Усика домой на выходные.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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