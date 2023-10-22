Промоутер Джошуа уверен в поединке Энтони против Фьюри и Уайлдера в 2024 году

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) Эдди Хирн выразил уверенность, что его подопечный проведет бой против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (3 0-1;24 КО) в 2024 году.

"Есть два боя, которые AJ должен провести, прежде чем завершит карьеру. Это поединки с Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Я думаю, что он должен провести эти бои в следующем году. Таков наш план, но Джошуа точно не будет бездействовать, как многие другие ребята.

Деонтей Уайлдер не боксировал больше года, а в последнем бою вынес соперника за 45 секунд. Люди вроде Энди Руиса сражаются ежегодно. Итак, если Джошуа сможет трижды отбоксировать через девять месяцев, то это будет хорошо для его карьеры. В конце концов он, мы и британские фанаты хотим величайших боев. И в самом деле Джошуа подрался со всеми, кроме Уайлдера и Фьюри" – сказал он.