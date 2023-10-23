Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну: Фьюри ведёт себя как дурак, но он очень и очень умён
Фрэнсис высказался о предстоящем бое
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну ответил на вопрос по поводу предстоящего поединка с британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
У Нганну поинтересовались, каким образом он может победить Фьюри.
"Обычно мне нравится говорить о нокауте, но я не хочу терять концентрацию в бою с ним. Он ведёт себя как дурак, но при этом очень и очень умён.
Я предельно сосредоточен и действительно готов ко всему, что может произойти. Прекрасно знаю, что этот поединок для меня сложится крайне непросто", — приводит слова Нганну Eurosport со ссылкой на его выступление на канале TNT Sports.
Популярное сейчас
- Главный тренер Жироны: Первые минуты матча были неудачными, но голы Довбика позволили нам выдохнуть
- Бывший футболист Карпат, Николаева, Кривбасса, Прикарпатья и Таврии стал отцом в 52 года
- СМИ: Матч 12-го тура УПЛ между Черноморцем и Шахтером в этом году не состоится
- Промоутер Джошуа заявил, что Усик не готов 23 декабря драться против Фьюри
- Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории