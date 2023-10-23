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Нганну: Фьюри ведёт себя как дурак, но он очень и очень умён

Бокс
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Фрэнсис высказался о предстоящем бое

Нганну: Фьюри ведёт себя как дурак, но он очень и очень умён

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну ответил на вопрос по поводу предстоящего поединка с британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

У Нганну поинтересовались, каким образом он может победить Фьюри.

"Обычно мне нравится говорить о нокауте, но я не хочу терять концентрацию в бою с ним. Он ведёт себя как дурак, но при этом очень и очень умён.

Я предельно сосредоточен и действительно готов ко всему, что может произойти. Прекрасно знаю, что этот поединок для меня сложится крайне непросто", — приводит слова Нганну Eurosport со ссылкой на его выступление на канале TNT Sports.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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