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Тайсон Фьюри: Слова Майка Тайсона - это просто чьё-то мнение

Бокс
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Британский чемпион WBC высказался о предстоящем бое

Тайсон Фьюри: Слова Майка Тайсона - это просто чьё-то мнение

фото - boxingscene.com

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Британский чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что не рассматривает всерьёз мнения специалистов о величайших боксёрах в истории. Также Фьюри добавил, что его не интересует мнение такой легенды бокса, как Майк Тайсон.

"Майк Тайсон сказал, что Нганну дерётся с величайшим боксёром в истории? Все эти мнения людей реально ничего не значат для меня. Кто величайший в истории? Кто вообще об этом парится? Потому что нет такой вещи, как величайший во все времена. Это такое же собачье дерьмо, как P4P.

Это просто чьё-то мнение. Так что я реально не парюсь о том, кто лучший в истории. Это всё нереально. Ты не можешь подраться с кем-нибудь из прошлого. Ты можешь подраться только с теми, кто есть сегодня. Если ты побьёшь этих людей — вот оно. Если хочешь, дерёшься со следующим. Если проиграешь — возвращаешься, перестраиваешься и пробуешь снова. Если нет, то завершаешь карьеру. Так что все эти "величайший во все времена", "величайший боец" и тому подобное — это реально ничто. Я никогда не буду в этом заинтересован. Это просто чьё-то мнение", — сказал Фьюри на канале IFL TV в YouTube.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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