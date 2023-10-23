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Хирн: У Джошуа біли психологические проблемы

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Хирн: У Джошуа біли психологические проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Эдди Хирн рассказал, что главной причиной неудач Энтони Джошу стали психологические проблемы.

"Не всегда люди понимают, что проходят спортсмены. Особенно в случае, когда все вокруг думают, что он должен или не должен делать. Думаю, Джошуа испытывал большое давление. В конце концов он проиграл Руису. Все списали Джошуа, сказали, что с ним покончено и точка. То, что мы видели в Саудовской Аравии... Думаю, все имеют право сорваться".

"Даже такие люди, как Джошуа могут иметь психологические проблемы. У него они были. Но сейчас все хорошо. Вы можете сказать, мол, большой парень с огромной кучей денег, какие у него могут быть проблемы? Но иногда деньги и все остальное ничего не означают в случае психологических проблем".

"Бокс доставляет Энтони радость, поэтому он продолжит выходить в ринг", — сказал Хирн.

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В статье: Эдди Хирн
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