Хирн: У Джошуа біли психологические проблемы

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что главной причиной неудач Энтони Джошу стали психологические проблемы.

"Не всегда люди понимают, что проходят спортсмены. Особенно в случае, когда все вокруг думают, что он должен или не должен делать. Думаю, Джошуа испытывал большое давление. В конце концов он проиграл Руису. Все списали Джошуа, сказали, что с ним покончено и точка. То, что мы видели в Саудовской Аравии... Думаю, все имеют право сорваться".

"Даже такие люди, как Джошуа могут иметь психологические проблемы. У него они были. Но сейчас все хорошо. Вы можете сказать, мол, большой парень с огромной кучей денег, какие у него могут быть проблемы? Но иногда деньги и все остальное ничего не означают в случае психологических проблем".

"Бокс доставляет Энтони радость, поэтому он продолжит выходить в ринг", — сказал Хирн.