Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уоррен: Мне жаль Джошуа
Камень в огород Хирна
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV заявил, что ему жаль Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).
"Мне жаль этого парня.
Четыре дня ему пришлось находиться в темной комнате или где он там был. Знаете, почему это так? Ему, наверное, надоело слушать всякую чушь от своего промоутера. "
Ранее Фьюри рассказал, какую сумму он может заработать за бой с Джошуа.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания
- Бывший нападающий Миная: Еду брали с собой из дома, кому-то родственники переводили средства, кто-то в долги залез
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- Тайсон Фьюри назвал сумму своего первого гонорара в профессионалах
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн