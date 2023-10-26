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Уоррен: Мне жаль Джошуа

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Камень в огород Хирна

Уоррен: Мне жаль Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV заявил, что ему жаль Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

"Мне жаль этого парня.

Четыре дня ему пришлось находиться в темной комнате или где он там был. Знаете, почему это так? Ему, наверное, надоело слушать всякую чушь от своего промоутера. "

Ранее Фьюри рассказал, какую сумму он может заработать за бой с Джошуа.

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В статье: Фрэнк Уоррен
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