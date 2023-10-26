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Бывший боец UFC: Если Нганну победит Фьюри, то бой с Усиком будет в опасности

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Хотя это и маловероятно

Бывший боец UFC: Если Нганну победит Фьюри, то бой с Усиком будет в опасности

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший боец UFC, а ныне обозреватель единоборств Майкл Биспинг высказался о поединке Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком.

"Если у Нганну получится включиться, то бой Фьюри и Усика 100% будет в опасности. Это риск, на который идёт Тайсон Фьюри, и ему нужно быть осторожнее. Каждый раз, когда вы недооцениваете противника, он может неожиданно укусить вас.

Вы видели такое ранее, когда чемпион слишком самонадеянно думал, что сможет пронзить соперника, и ему дадут огромный кусок пирога. Но этот бой — настоящая авантюра для Фьюри. Что произойдёт, если его нокаутируют? Что, если одна из ракет Нганну приземлится? Свет погаснет не только для Фьюри, но и для его боя с Александром Усиком", — приводит слова Биспинга Global Boxing News со ссылкой на Betway Sports.

Напомним, бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде

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