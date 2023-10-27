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Тайсон Фьюри: Нганну - это большая и толстая сосиска
Посмотрим, кто выйдет победителем боя
Британец Тайсон Фьюри высказался о Фрэнсисе Нганну, с которым ему предстоит сразиться в поединке по правилам бокса.
"Я думаю, он большая толстая сосиска. Что он сможет сделать против меня? Абсолютно ничего. Это как если чемпион по настольному теннису встретится с Джоковичем в финале Уимблдона. Бокс — это спорт джентльменов, великое учение. Я нокаутирую Нганну", — сказал Фьюри после церемонии взвешивания.
Ранее прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.
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