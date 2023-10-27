  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Нганну - это большая и толстая сосиска
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Нганну - это большая и толстая сосиска

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Посмотрим, кто выйдет победителем боя

Тайсон Фьюри: Нганну - это большая и толстая сосиска

Новина українською

Британец Тайсон Фьюри высказался о Фрэнсисе Нганну, с которым ему предстоит сразиться в поединке по правилам бокса.

"Я думаю, он большая толстая сосиска. Что он сможет сделать против меня? Абсолютно ничего. Это как если чемпион по настольному теннису встретится с Джоковичем в финале Уимблдона. Бокс — это спорт джентльменов, великое учение. Я нокаутирую Нганну", — сказал Фьюри после церемонии взвешивания.

Ранее прошла церемония взвешивания, где Фьюри оказался тяжелее соперника. Тайсон показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

По теме
yellow-arrow
Красюк: Усик прилетит на бой Фьюри - Нганну
yellow-arrow
Александр Красюк рассказал, где Усик проведет тренировочный лагерь перед боем с Фьюри
yellow-arrow
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде