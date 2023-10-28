Усик: Я готов боксировать с Тайсоном Фьюри 23 декабря

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прилетел на поединок Фьюри – Нганну в Саудовскую Аравию. Наш спортсмен рассказал, что намерен выйти на бой против "Цыганского короля" 23 декабря. Его слова цитирует Boxing King Media:

"Я готов. Неделю отдыха после поединка с Дюбуа я побывал со своими детьми, потом поехал домой в Киев, побыл там с женой. И уже через 7 дней после поединка я начал снова тренировку.

Сейчас я полностью в тренировках, полностью в лагере. Я его прервал, потому что мы приехали сюда. Я готов боксировать 23 декабря с кем угодно, но это должен быть Тайсон Фьюри" – сказал украинец.