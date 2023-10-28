Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Я готов боксировать с Тайсоном Фьюри 23 декабря
Хорошие новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прилетел на поединок Фьюри – Нганну в Саудовскую Аравию. Наш спортсмен рассказал, что намерен выйти на бой против "Цыганского короля" 23 декабря. Его слова цитирует Boxing King Media:
"Я готов. Неделю отдыха после поединка с Дюбуа я побывал со своими детьми, потом поехал домой в Киев, побыл там с женой. И уже через 7 дней после поединка я начал снова тренировку.
Сейчас я полностью в тренировках, полностью в лагере. Я его прервал, потому что мы приехали сюда. Я готов боксировать 23 декабря с кем угодно, но это должен быть Тайсон Фьюри" – сказал украинец.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Не без помощи судей. Жирона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча
- Близниченко: Зашел с Зинченко в баню, смотрю – а у него оберег на поясе
- Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
- Тайсон Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри