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Усик встретился с легендарным американским рэпером. Фото

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Легендарность фото зашкаливает

Усик встретился с легендарным американским рэпером. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прилетел на поединок Фьюри – Нганну в Саудовскую Аравию. Наш спортсмен на ужине, посвященном этому поединку, встретился с легендой мировой музыки, американским рэпером Eminem. Соответствующее фото Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

Усик встретился с легендарным американским рэпером. Фото - изображение 1

Напомним, что поединок Фьюри – Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября. В случае успешного для "Цыганского короля" итога боя следующий свой поединок он проведет против Усика 23 декабря за звание абсолютного чемпиона мира.

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В статье: Александр Усик
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