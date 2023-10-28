Усик встретился с легендарным американским рэпером. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прилетел на поединок Фьюри – Нганну в Саудовскую Аравию. Наш спортсмен на ужине, посвященном этому поединку, встретился с легендой мировой музыки, американским рэпером Eminem. Соответствующее фото Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что поединок Фьюри – Нганну состоится в ночь с 28 на 29 октября. В случае успешного для "Цыганского короля" итога боя следующий свой поединок он проведет против Усика 23 декабря за звание абсолютного чемпиона мира.