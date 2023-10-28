Усик обратился к Фьюри: Король с голой задницей не хочет боксировать 23 декабря, но он сделает это

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прокомментировал поведение чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:

"Тайсон Фьюри многое говорит. Тайсон Фьюри пытается залезть мне в голову. Но я в его голове. Тайсон, я у тебя в голове, я это знаю. Я знаю, что ты боишься, я знаю, что ты не хочешь боксировать со мной 23 декабря. Но ты будешь боксировать, и ты будешь побит.

У меня есть путь, по которому я иду. В спорте мне нечего терять. Я знаю, что у меня есть возможность второй раз боксировать за абсолюта, и я очень благодарен Господу Богу за то, что он дает мне такой шанс.

Мне нечего терять, совсем нечего. Я могу стать чемпионом еще раз в крузервейте, в хевивейте. Он может потерять многое, потому что он назвал себя королем. Но король с голой задницей. Извиняюсь" – сказал Усик.