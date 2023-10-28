Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Вы представляете, что такое 14 недель подготовки, я же устану
Объяснил ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) опроверг заявление СМИ о необходимости 14-недельной подготовки к поединку против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1 ;24 КО). Его слова цитирует The Sun Sport:
"Это неправильно перевели. Меня спросили, сколько я тренируюсь. Я сказал, что всегда тренируюсь 13-14 недель. А так сказали, что мне нужно еще 14 недель. Вы представляете 14 недель? Я устану. Я столько не буду видеть свою жену и так далее, но это делаю. Я готов сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона 23 декабря. Я шел к этому 20 лет" – сказал Усик.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Начало матча Кривбасс – Днепр-1 перенесено из-за воздушной тревоги
- Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Если у тебя много травм, приходится брать молодых": Анчелотти - о том, почему Барселоне легче воспитать молодых игроков, чем Реалу
- Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Видео
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри