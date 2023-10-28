Усик: Вы представляете, что такое 14 недель подготовки, я же устану

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) опроверг заявление СМИ о необходимости 14-недельной подготовки к поединку против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1 ;24 КО). Его слова цитирует The Sun Sport:

"Это неправильно перевели. Меня спросили, сколько я тренируюсь. Я сказал, что всегда тренируюсь 13-14 недель. А так сказали, что мне нужно еще 14 недель. Вы представляете 14 недель? Я устану. Я столько не буду видеть свою жену и так далее, но это делаю. Я готов сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона 23 декабря. Я шел к этому 20 лет" – сказал Усик.