Фьюри назвал Роналду лучшим футболистом мира

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) перед своим поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну встретился с легендой футбола, португальцем Криштиану Роналду.

– Криштиану, ты лучший футболист всех времен, говорю это серьезно. Я – большой болельщик, смотрю все твои матчи. Я наблюдал за твоей игрой в оба периода в Манчестере Юнайтед, затем в Реале, везде.

– Но ты никогда не был на стадионе?

– Я хожу на стадион, но меня там сильно достают, поэтому мне очень тяжело – приводит диалог спортсменов talkSport.