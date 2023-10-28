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Фьюри назвал Роналду лучшим футболистом мира

Бокс
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Заслуженно и по делу

Фьюри назвал Роналду лучшим футболистом мира

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) перед своим поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну встретился с легендой футбола, португальцем Криштиану Роналду.

– Криштиану, ты лучший футболист всех времен, говорю это серьезно. Я – большой болельщик, смотрю все твои матчи. Я наблюдал за твоей игрой в оба периода в Манчестере Юнайтед, затем в Реале, везде.

– Но ты никогда не был на стадионе?

– Я хожу на стадион, но меня там сильно достают, поэтому мне очень тяжело – приводит диалог спортсменов talkSport.

Напомним, что ранее Усик в резком стиле обратился к Фьюри.

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В статье: Криштиану Роналду Тайсон Фьюри
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