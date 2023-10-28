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Фьюри назвал Роналду лучшим футболистом мира
Заслуженно и по делу
Фото: The Guardian
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) перед своим поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну встретился с легендой футбола, португальцем Криштиану Роналду.
– Криштиану, ты лучший футболист всех времен, говорю это серьезно. Я – большой болельщик, смотрю все твои матчи. Я наблюдал за твоей игрой в оба периода в Манчестере Юнайтед, затем в Реале, везде.
– Но ты никогда не был на стадионе?
– Я хожу на стадион, но меня там сильно достают, поэтому мне очень тяжело – приводит диалог спортсменов talkSport.
Напомним, что ранее Усик в
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