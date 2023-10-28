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Рой Джонс дал прогноз на поединок Усик – Фьюри
Правильные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса Рой Джонс дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует Pro Boxing Fans:
"Думаю, что это действительно хорошее сражение. Обычно хороший большой боксер побеждает хорошего маленького боксера. Но Усик – это другой вид маленького боксера. Он похож на меня в молодости. Поэтому нет смысла что-либо прогнозировать.
Если Усик будет бить со взрывной силой, может сделать все, что угодно. Но Тайсон Фьюри, безусловно, очень сложный соперник" – рассказал Джонс.
Напомним, что ранее Усик
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