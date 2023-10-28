Рой Джонс дал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Легенда мирового бокса Рой Джонс дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует Pro Boxing Fans:

"Думаю, что это действительно хорошее сражение. Обычно хороший большой боксер побеждает хорошего маленького боксера. Но Усик – это другой вид маленького боксера. Он похож на меня в молодости. Поэтому нет смысла что-либо прогнозировать.

Если Усик будет бить со взрывной силой, может сделать все, что угодно. Но Тайсон Фьюри, безусловно, очень сложный соперник" – рассказал Джонс.