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Рой Джонс дал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Бокс
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Рой Джонс дал прогноз на поединок Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Легенда мирового бокса Рой Джонс дал прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует Pro Boxing Fans:

"Думаю, что это действительно хорошее сражение. Обычно хороший большой боксер побеждает хорошего маленького боксера. Но Усик – это другой вид маленького боксера. Он похож на меня в молодости. Поэтому нет смысла что-либо прогнозировать.

Если Усик будет бить со взрывной силой, может сделать все, что угодно. Но Тайсон Фьюри, безусловно, очень сложный соперник" – рассказал Джонс.

Напомним, что ранее Усик прибыл на бой Фьюри – Нганну.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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