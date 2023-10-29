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Фьюри – Нганну: Результаты всех поединков андеркарта вечера бокса
Было интересно, но будет интереснее
Boxing Scene
Сегодня, 29 октября в Саудовской Аравии состоится вечер бокса компании ТОР Rank. Главным событием ивента станет поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Перед главным сражением месяца зрители увидели несколько поединков андеркарта. Вашему вниманию их результаты:
Фабио Уордли (17-0, 16 KO) – Дэвид Аделейе (12-1, 11 KO) – бой за титулы чемпиона Британии и Британского Содружества в сверхтяжелом весе. Победа Уордли ТКО в 7-м раунде.
Джозеф Паркер (33-3, 23 KO) – Саймон Кин (23-2, 22 KO) – супертяжелый вес. Победа Паркера КО в 3 раунде.
Арсланбек Махмудов (18-0, 17 KO) – Джуниор Э. Райт (20-5-1, 17 KO) – супертяжелый вес. Победа Махмудова ТКО в первом раунде.
Мозес Итаума (6-0, 4 КО) – Иштван Бернат (10-2, 8 КО) – супертяжелый вес. Победа Итаума ТКО в первом раунде.
Мартин Баколе (20-1, 15 KO) – Карлос Такам (40-8-1, 28 KO) – супертяжелый вес. Победа Баколе ТКО в четвертом раунде.
Джек Макганн (9-0-1, 6 КО) – Роберт Дюран-младший (12-4, 9 КО) – первый средний вес. Победа Макгана ТКО во втором раунде.
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