Фьюри: Нганну дал мне один из самых тяжелых боев за последние десять лет

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) после победы в поединке против Фрэнсиса Нганну прокомментировал ход боя и похвалил своего оппонента. Его слова цитирует The Athletic:

"Это точно не было в сценарии. Фрэнсис отличный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неловкий человек и имеет хороший удар, очень уважаю его.

Он был очень неудобен, не выходил вперед и ждал, пока я выкину удар. Он дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет.

Он поймал мой затылок, когда был нокдаун. Я встал и вернулся к своему боксу. Не знаю, насколько это был близкий поединок. Я одержал победу" – сказал Фьюри.