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В команде Фьюри сомневаются, что бой против Усика пройдет 23 декабря
Этого и стоило ожидать
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен после
"Сейчас есть несколько вещей, которые зависят от желаний Тайсона. Усик вышел в ринг, контракт на бой подписан, мы собирались провести его 23 декабря – но сомневаюсь, что он состоится в этот день.
Поскольку Тайсон не может отправиться в лагерь после столь тяжелого боя, он получит неделю отдыха. А до декабря осталось 8 недель, Фьюри нужно немного времени, чтобы привести свое тело в форму и дать ему возможность восстановиться, прежде чем он вернется в лагерь. Поэтому поединок будет в следующем году, в начале следующего года.
Серия мероприятий Riyadh Season в Саудовской Аравии завершится 2 марта. Так что бой могут провести и в марте" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее Усик
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