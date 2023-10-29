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В команде Фьюри сомневаются, что бой против Усика пройдет 23 декабря

Бокс
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Этого и стоило ожидать

В команде Фьюри сомневаются, что бой против Усика пройдет 23 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен после поединка своего подопечного против Фрэнсиса Нганну заявил, что британец не готов выйти на ринг против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) 23 декабря. Его слова цитирует TalkSport:

"Сейчас есть несколько вещей, которые зависят от желаний Тайсона. Усик вышел в ринг, контракт на бой подписан, мы собирались провести его 23 декабря – но сомневаюсь, что он состоится в этот день.

Поскольку Тайсон не может отправиться в лагерь после столь тяжелого боя, он получит неделю отдыха. А до декабря осталось 8 недель, Фьюри нужно немного времени, чтобы привести свое тело в форму и дать ему возможность восстановиться, прежде чем он вернется в лагерь. Поэтому поединок будет в следующем году, в начале следующего года.

Серия мероприятий Riyadh Season в Саудовской Аравии завершится 2 марта. Так что бой могут провести и в марте" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Усик оставить Фьюри покинуть пояс WBC.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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