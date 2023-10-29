Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик о нокдауне Фьюри: Я немного занервничал, что наш поединок может не состояться
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, что был взволнован падением Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) в поединке против Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует Boxing King Media:
– Я нервничал, даже ему что-то напоминал в ринге, чтобы он работал джебом и двигался. Да, я немного занервничал, что наш поединок может не состояться.
– То есть вы выкрикивали указания Тайсону Фьюри, потому что хотели, чтобы он выиграл? Большинство людей, вероятно, будет считать это безумием.
– Со стороны это так и происходит, что это вроде мой оппонент, а я своему оппоненту подсказываю. Потому что я к этому поединку 20 лет подхожу. Конечно, вся моя команда, много людей, друзья, моя страна, и весь мир хочет, чтобы этот поединок состоялся 23 декабря – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3. Машиноподобное уничтожение команды тен Хага
- Кривбасс и Полесье задают темп, Динамо отстает. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Мюллер установил уникальный рекорд благодаря своему голу в ворота Дармштадта
- Фьюри побывал в нокдауне, но победил Нганну по очкам
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО