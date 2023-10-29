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Усик о нокдауне Фьюри: Я немного занервничал, что наш поединок может не состояться

Бокс
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Усик о нокдауне Фьюри: Я немного занервничал, что наш поединок может не состояться

UA-Футбол
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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал, что был взволнован падением Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) в поединке против Фрэнсиса Нганну. Его слова цитирует Boxing King Media:

– Я нервничал, даже ему что-то напоминал в ринге, чтобы он работал джебом и двигался. Да, я немного занервничал, что наш поединок может не состояться.

– То есть вы выкрикивали указания Тайсону Фьюри, потому что хотели, чтобы он выиграл? Большинство людей, вероятно, будет считать это безумием.

– Со стороны это так и происходит, что это вроде мой оппонент, а я своему оппоненту подсказываю. Потому что я к этому поединку 20 лет подхожу. Конечно, вся моя команда, много людей, друзья, моя страна, и весь мир хочет, чтобы этот поединок состоялся 23 декабря – сказал он.

Напомним, что ранее Усик призвал Фьюри сдать пояс WBC.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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