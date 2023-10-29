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Нганну не согласен с поражением от Фьюри, говорит о судейском непрофессионализме

Бокс
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В его словах есть доля правды

Нганну не согласен с поражением от Фьюри, говорит о судейском непрофессионализме

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал свое поражение в поединке против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Его слова цитирует обозреватель Michael Benson:

"Я думаю, что исход боя с Фьюри – позор для бокса. Этих судей следует наказать. Подобные решения портят карьеры для многих спортсменов.

Это не первый минус, который я отыскал в боксерском мире. Здесь много плохих вещей, и мы собираемся заявить об этом. Меня не волнует, что они говорят и делают, я просто собираюсь разоблачить эту помойку" – сказал камерунец.

Напомним, что ранее Фьюри прокомментировал победу над Нганну.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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