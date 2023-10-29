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Холифилд: Теперь шансы Усика на успех в бою против Фьюри выше

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Холифилд: Теперь шансы Усика на успех в бою против Фьюри выше

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд рассказал, что украинский супертяж, чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) имеет высокие шансы на победу в бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1 ;24 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:

"Это был очень хороший бой, я такого не ожидал. Думаю, Фьюри играл с Нганну в начале, но потом, когда Фрэнсис отправил британца в нокдаун – все изменилось.

Шанс на победу Усика теперь выше, он хороший боксер, у него хорошая скорость рук. У украинца отличный характер, он никогда не сдается" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик прокомментировал нокдаун Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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