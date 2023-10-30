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Фьюри: Я чувствовал, что с таймингом у меня были проблемы

Бокс
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Британец высказался о бое с Нганну

Фьюри: Я чувствовал, что с таймингом у меня были проблемы

Фото: Sporting News

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) высказался о бое с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

"Я чувствовал, что с таймингом у меня были проблемы. В ринге меня не было почти год, я немного заржавел, но что есть, то есть.

Это было далеко не самое лучшее мое выступление. Это был не тот Тайсон Фьюри, к которому все привыкли. Но это нужно пережить и двигаться дальше."

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Xsport.ua

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