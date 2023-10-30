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Фьюри: Я чувствовал, что с таймингом у меня были проблемы
Британец высказался о бое с Нганну
Фото: Sporting News
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) высказался о бое с камерунцем Фрэнсисом Нганну.
"Я чувствовал, что с таймингом у меня были проблемы. В ринге меня не было почти год, я немного заржавел, но что есть, то есть.
Это было далеко не самое лучшее мое выступление. Это был не тот Тайсон Фьюри, к которому все привыкли. Но это нужно пережить и двигаться дальше."
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