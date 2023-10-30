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Усик: Бой Джошуа и Нганну может быть конкурентным
Нганну может улучшить свои результаты
Фото: USYK17
Чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) для Boxing King Media высказался о бое экс-чемпиона ММА Фрэнсиса Нганну (0-1) с Тайсоном Фьюри.
Может ли Нганну быть конкурентным в бою против Джошуа?
"После того что мы увидели, мне кажется, что может быть конкурентным. Эдди, ты говоришь много".
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Источник:Xsport.ua
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