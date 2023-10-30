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Усик: Бой Джошуа и Нганну может быть конкурентным

Бокс
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Нганну может улучшить свои результаты

Усик: Бой Джошуа и Нганну может быть конкурентным

Фото: USYK17

Новина українською

Чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) для Boxing King Media высказался о бое экс-чемпиона ММА Фрэнсиса Нганну (0-1) с Тайсоном Фьюри.

Может ли Нганну быть конкурентным в бою против Джошуа?

"После того что мы увидели, мне кажется, что может быть конкурентным. Эдди, ты говоришь много".

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Xsport.ua

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