Усик: Бой Джошуа и Нганну может быть конкурентным

Чемпион по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) для Boxing King Media высказался о бое экс-чемпиона ММА Фрэнсиса Нганну (0-1) с Тайсоном Фьюри.

Может ли Нганну быть конкурентным в бою против Джошуа?

"После того что мы увидели, мне кажется, что может быть конкурентным. Эдди, ты говоришь много".